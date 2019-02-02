Сборная России по хоккею с мячом в 12-й раз стала чемпионом мира

Российская сборная в финальном матче ЧМ-2019 по хоккею с мячом вырвала победу на последних минутах игры. Команда обыграла хозяев турнира и стала победителем в 12 раз за свою историю.

На протяжении игры вечером 2 февраля сборная уступала команде Швеции с разницей в 1-2 гола, но в конце матча смогла отыграться и сравнять счет. Итог игры – 6:5 в пользу россиян, последний гол команда забила уже в добавленное время.

Третье место в турнире заняла команда из Финляндии, игра со сборной Казахстана закончилась со счетом 8:2.

Это двенадцатая победа России на мировых первенствах. Такой же показатель у команды Швеции.