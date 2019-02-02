«Доказать полное безразличие людей». Тело в «Мерседесе» оказалось пранком

Полиция нашла водителя «Мерседеса», который во Фрунзенском районе Петербурга якобы сбил человека и положил его в багажник. Инцидент оказался злым розыгрышем.

Об итогах проверки 2 февраля доложили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность водителя. В ходе проверки выяснилось, что данный инцидент был инсценирован так называемыми "пранкерами"», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что со всеми участниками розыгрыша они провели профилактическую беседу.

Владелец машины рассказал «Фонтанке», что машину взял его знакомый рэпер. Социальный эксперимент должен был доказать «полное безразличие людей».

Накануне днем в полицию позвонил некий Игорь, который сообщил, что у станции метро «Международная» неизвестный на иномарке сбил пешехода, после чего положил тело в багажник и скрылся с места ДТП. Просмотр записей с камер видеонаблюдения установил, что инцидент действительно был, а вот до Игоря дозвониться не удалось.