«Тотальный диктант» по русскому языку выбрал для себя столицу за границей

Объявлена столица «Тотального диктанта» на 2019 год: ею станет Таллин. Жюри во главе с ректором Новосибирского государственного университета Михаилом Федоруком выбрало столицу Эстонии из пяти городов-номинантов, среди которых были также Вологда, Казань, Пенза и Ростов-на-Дону.

Эти города получили наибольшее число голосов в интернете. К слову, Таллин с 6292 голосами был далеко не первым: прочное лидерство удерживала Пенза с 11 042 голосами, вслед за ней шел Ростов-на-Дону (7031 голос). Но жюри решило по-своему. Петербург в этом году не номинировался.

«Тотальный диктант» проводится ежегодно с 2004 года. «Столицу» на нем стали выбирать только с 2017 года, раньше по умолчанию центром акции был Новосибирск, где и было придумано мероприятие. В прошлом году «столицей» побывал Владивосток. Города сами подают заявки на участие, условие — чтобы акция раньше проводилась в них хотя бы однажды и на ней побывало не менее тысячи человек.

Проявляется «столичность» в том, что зачитывать текст диктанта там будет сам автор — в этом году это писатель Павел Басинский. Всероссийская акция пройдет 13 апреля.

В информации об акции на ее сайте указано, что в 2019 году «Тотальный диктант» пройдёт с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также гранта, предоставленного фондом «Русский мир».