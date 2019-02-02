Минобороны РФ нашло завод в США, где готовятся запустить производство ракет средней дальности

Спутниковый снимок завода в городе Тусон, штат Аризона, опубликовало Министерство обороны России 2 февраля. Программа расширения производства запрещенных ДРСМД ракет, по «неопровержимым» данным, стартовала там с июня 2017 года.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook. Подготовка к производству ракет средней и меньшей дальности на предприятии военно-промышленной корпорации «Raytheon», утверждают в Минобороны, началась «еще за два года до публичных бездоказательных обвинений России якобы в нарушении» условий договора.

С 2017 года, сообщается в публикации, площадь завода увеличилась на 44 процента, вырасти должно и количество сотрудников предприятия, почти на 2 тысячи человек.

«Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский Конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 млн долларов, прямо указывая "на разработку наземной ракеты средней дальности"», – добавляют деталей в Минобороны.

Тем временем Госдепартамент США заявил, что оставляет за собой право в течение полугода отозвать ноту о намерении выйти из ДРСМД. Произойдет это в случае, если «Россия вернется к полному и поддающемуся проверке» соблюдению условий договора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на выход США из ДРСМД. Страна приостановила свое участие в договоре. Также во время рабочей встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу глава государства согласился начать работы по «приземлению» российских крылатых ракет «Калибр» и открыть новое направление – создание гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.