Российских теннисисток не будет в финале турнира WTA St. Petersburg Ladies. Вера Звонарева проиграла свой матч

Воскресный финал проходящего в Петербурге теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies останется без российских участниц. Российская спортсменка Вера Звонарева потерпела поражение от хорватки Донны Векич в полуфинале.

Это выяснилось на встрече теннисисток 2 февраля, Векич выиграла со счетом 6:2, 6:2. «Могу сказать, что я просто счастлива, что вышла в финал в Санкт-Петербурге. Несмотря на счет, победа не была легкой: Вера возвращала обратно очень много мячей, и чтобы победить мне пришлось потрудиться», – цитирует хорватку официальный сайт турнира

Соперницей Векич станет голландская спортсменка Кики Бертенс, которая в свою очередь в полуфинале победила белорусскую теннисистку Арину Соболенко. Матч между ними состоится 3 февраля.