Американский сурок Фил предсказал раннюю весну. Петербургские и московские животные пока и не думали просыпаться

Сурок Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания, 2 февраля вылез из норы и не увидел своей тени. Это означает ранний приход весны.

О традиционном сурковом прогнозе сообщила газета USA Today. Издание отмечает, что Фил уже 19 раз предсказывал раннее потепление. Всего он давал 133 долгосрочных «прогноза», но данные по десяти из них не сохранились.

Что касается петербургских сурков, то они, как и предупреждали работники Ленинградского зоопарка, не проснулись. Крепко спят в своих норах и представители московской сурковой диаспоры.

«День сурка» традиционно отмечают 2 февраля в США и Канаде. Все наблюдают за тем, как животное вылезает из своей норы, так как по его поведению можно судить о приближении весны. Если сурок видит свою тень и пугливо прячется в нору, значит, весна наступит только через шесть недель, а если он спокойно покидает домик, значит, ждать холодов больше не стоит.