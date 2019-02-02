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Спорт
02.02.2019 19:06
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Немного Ирана в атаке «Зенита». Все, что нужно знать о новом игроке сине-бело-голубых

В «Зенит» продолжают прибывать новички. В последний день января — чтоб успеть попасть в заявку на Лигу Европы — клуб из самого северного города-миллионера кроме колумбийца Барриоса, пополнил и первый иранский футболист в истории. Сердар Азмун. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает все самое главное о третьем новобранце команды Сергея Семака версии «2019».

Немного Ирана в атаке «Зенита». Все, что нужно знать о новом игроке сине-бело-голубых

Сердар Азмун, фото - Александр Николаев/Интерпресс

Иранец начал заниматься футболом в клубе «Сепахан» из города Исфахан. Родители — из волейбола. Мать — тренер, отец и сестра выступали за сборную Ирана по волейболу. В казанский «Рубин» перешел в 17 лет, в декабре 2012 года. В первые два сезона — 7 голов за 32 матча. В 2015 году иранский футболист с туркменскими корнями отправился в аренду в «Ростов», к ушедшему туда тренеру казанцев Курбану Бердыеву (этническому туркмену).

Как выяснилось позже, разрешения на это игрок от «Рубина», которому он принадлежал формально, не получил, и по запросу от татарского клуба РФС запретил Азмуну выступать за «Ростов». Иранец дошел до спортивного арбитражного суда в Лозанне и получил разрешение играть на время разбирательств. «Рубин» обратился в Следственный комитет России. Дошло до того, что перед матчем «Рубин» – «Ростов» в гостиницу к гостям прибыли следователи и потребовали Азмуна на допрос. Окончательно прения между клубами закончились только после очередной смены власти в футбольной Казани.

Как пишут наши коллеги из казанского издания «Спорт. Бизнес-Онлайн», в продаже Азмуна был заинтересован «Рубин». Сам иранец мечтает об игре в Англии, но главную последнюю ярмарку — чемпионат мира в России — нападающий «Персидских львов» провалил. У «Рубина» после жизни на широкую ногу в последние годы наступила новая скромность: клуб находится под финансовыми санкциями УЕФА и с радостью отреагировал на официальный запрос «Зенита» о трансфере Сердара. Звучала сумма в 10 миллионов евро.

Проклятие седьмого номера и казанские традиции

Азмун, мягко скажем, далеко не первый футболист, которого «Зенит» в новейшее время покупает у «Рубина» в частности, и у Курбана Бердыева в целом.

Первопроходцем стал когда-то Алехандро Домингес. Домингес запомнился петербургским любителям футбола знаменитым прыжком в «Золотом матче» в Раменском 11 ноября 2007 года. Но потенциал свой аргентинец в Петербурге раскрыл по минимуму: в основном Чори (прозвище Домингеса) сражался с ностальгией жены по родине. Говорят, что Алехандро был готов даже перевезти подруг супруги, чтоб ей было не так одиноко в снегах  у Невы, но подруги отказались, сославшись на пресловутый расизм россиян. Знатоки футбола утверждают, что грустная жена дома — угроза карьере любого футболиста, и действительно: в «Зените» талантливейший воспитанник «Ривер Плейта» стал предаваться депрессии. Именно тогда болельщики заговорили о так называемом проклятии 7 номера: мол, все игроки «Зенита», выступающие под 7 номером в 21 веке, начинают деградировать.

Болельщики годами спорят, можно ли считать карьеру Халка в «Зените» успешной. Мол, статистика — выдающаяся (за 148 игр 77 забитых мячей и 66 голевых передач). В то же время футболист, за которого было заплачено 60 миллионов долларов, стал чемпионом России лишь 1 раз за 4 года. И конечно же, виной тому — 7 номер. Радек Ширл, взяв 7 номер, практически перестал играть, и в 2010 году покинул петербургский клуб. Бразилец Жулиано — вылетел с 7 номером на спине из «Зенита» Роберто Манчини. Дмитрий Полоз — уехал в аренду.

После Домингеса в Петербург из столицы Татарстана перебралось изрядно футболистов. Александр Бухаров, Эльмир Набиуллин, Александр Рязанцев, Кристиан Ансальди, Соломон Рондон. Собственно, сам Семак оказался в своем последнем клубе в роли футболиста, тоже перейдя из «Рубина». Из бердыевского «Ростова» брали Кристиана Нобоа, Миху Мевлю, Ивана Новосельцева, Дмитрия Полоза. Болельщики «Зенита» убеждены: покупать футболистов Бердыева без Бердыева — деньги на ветер. Действительно, список в миноре: из всех спортсменов проявить себя смог лишь Семак. Относительно успешен, по крайней мере с финансовой точки зрения, случай Рондона. Бухаров же достаточно быстро прописался в модном клубе на Садовой улице с сигаретой в левой руке и стаканом в правой. Сможет ли Азмун справится с таким набором обстоятельств — вопрос.

Сборная и место в атаке

За главную команду Ирана владелец 3 миллионов подписчиков в социальной сети Instagram дебютировал в товарищеском матче Черногория-Иран весной 2014 года. Трогательно, что за черногорцев в том матче играл нападающий «Зенита» Лука Джорджевич, который сейчас находится в аренде в тульском «Арсенале» и возвращения которого ждала часть болельщиков петербургского клуба. За сборную Азмун провел под полсотни матчей, забил 28 голов. После неудачи на чемпионате мира в Instagram сообщил, что прекращает выступление за сборную, потому что из-за критики расстраивается мама.

Как шутили татарские журналисты, «Зенит» не первый раз дарит на день рождения Алексею Миллеру форварда из Казани: в 2014 году 31 января в Петербург переехал Соломон Рондон. Петербургские же болельщики рассуждают: переход Азмуна означает, что Александр Кокорин в этом сезоне точно не сыграет. Впрочем, это было понятно и без трансфера иранца: даже если 8 февраля в московском суде произойдет чудо, то пропустивший все восстановление Александр снова начнет длительную реабилитацию.

Трансфер иранца, которого в Азии считают одним из самых ярких талантов, непременно скажется на игровом времени Антона Заболотного. У умельца крутить кульбиты антропометрия, несомненно, мощнее, но в футбол играют не килограммы и рост: Азмун не превосходит воспитанника липецкого футбола лишь по одному показателю — паспорту Российской Федерации. Как будет выглядеть геометрия атаки «Зенита» Семака в оставшейся части сезона, понять по товарищеским матчам невозможно. Тем не менее, есть основания полагать, что Азмун переходит в стартовый состав.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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