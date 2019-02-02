На Каменном острове минивэн уценил «Роллс Ройс» на 5 миллионов рублей

Лёгкое, но заметное ДТП случилось вечером 2 февраля в Петроградском районе Петербурга. Около 17:30 на Каменном острове рядом с резиденцией К-5 «Роллс Ройс» и минивэн не поделили дорогу, в результате чего произошло небольшое столкновение.

«Фонтанка» обратилась к одному из экспертов автобизнеса. Он, изучая фото, подсчитал ущерб, нанесённый владельцу автомобиля класса суперлюкс. Замена разбитой фары для «Роллс-Ройса» обойдётся в 15 тысяч долларов. И даже едва помятое крыло никто не возьмётся править, шпатлевать и красить, его тоже придётся менять, а это уже совсем другие деньги. Эксперт пришёл к выводу, что лёгкое ДТП на Каменном острове можно оценить в 5 миллионов рублей. На эту сумму можно купить четыре иномарки среднего класса.

В петербургской госавтоинспекции «Фонтанке» рассказали, что автомобилей Rolls-Royce Dawn (именно эта модель изображена на фото) в городе всего три. Теперь, видимо, какое-то время их будет только два. Цены на эти машины начинаются от 25 млн рублей.