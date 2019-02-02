На окраине Киева шесть часов полыхает склад, площадь пожара увеличивается. К вечеру он занимает больше 10 тысяч кв. м

Складское помещение с пластиком, картоном и электроинструментом загорелось в промзоне на правом берегу Днепра в Киеве около полудня 2 февраля. К вечеру огонь разгорелся сильней.

Как сообщает МЧС Украины, 123 огнеборца работают возле 69-го дома на Красноткацкой улице в Киеве, огонь пытаются потушить с полудня субботы. В 15:30 по Москве полыхало на площади в 7 тысяч квадратных метров, к половине шестого площадь пожара уже больше 10 тысяч квадратов.

Существует угроза распространения огня на соседние постройки; по предварительной информации, пострадавших и жертв там нет. Замеры воздуха не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ.