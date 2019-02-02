Генерал ВВС Венесуэлы признал временным президентом страны Гуайдо и заявил о поддержке 90% военных

Генерал дивизии и директор по стратегическому планированию Верховного военного командования авиации Франсиско Эстебан Янес Родригес признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Он также заверил, что абсолютное большинство военных страны не поддерживают Николаса Мадуро и что «переход к демократии неизбежен». Его слова 2 февраля приводит издание El Nacional.

«90% Вооруженных сил не с диктатором, а с народом Венесуэлы», – заявил генерал, призвав товарищей по оружию больше не оказывать сопротивления.

Между тем в Twitter ВВС страны появились скриншоты с видеообращения Родригеса, поверх которых красным написано «предатель».

Слова генерала означают некоторый раскол среди военных: ранее министр обороны заявлял о поддержке действующей власти в лице Николаса Мадуро.

В Венесуэле 2 февраля проходят уличные акции, приуроченные к 20-летию прихода к власти Уго Чавеса и начала Боливарианской революции. Политики призывают своих сторонников выйти на митинги, чтобы «отстоять родину».

Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны 23 января. О его поддержке заявили сначала США, потом страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция. Италия заблокировала признание Евросоюзом Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия, Иран и Китай поддерживают Николаса Мадуро, который является президентом страны с 19 апреля 2013 года – после смерти Уго Чавеса, в чьем правительстве он был министром иностранных дел и затем вице-президентом. На последних выборах его вновь переизбрали.