«Милонов умрет от зависти». Как Навальный объединит оппозицию и победит «Единую Россию»

Алексей Навальный в окружении библейских персонажей встретился со своими сторонниками в Петербурге и пообещал явить политическое чудо.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В День сурка Алексей Навальный заявил о намерении разгромить «Единую Россию» и объединить петербургскую оппозицию. А если что-то пойдет не так, то перекрыть вместе со сторонниками Выборгское шоссе. В зал, рассчитанный на 400 человек, втиснулось как минимум втрое больше. Они ждали слова и готовы были аплодировать даже шутке про подзабытого на политической родине Виталия Милонова. Именно так показывают в кино выступления популярных американских проповедников. После каждой фразы так и хотелось кричать: «Верую!». Потому что абсурдно.

Незадолго до начала на набережной Смоленки заметили автозак. Однако ничего такого не случилось — полицейский спецтранспорт тихо перебазировался за угол вместе с личным составом и машинами сопровождения. В конгресс-холл правоохранительные органы заходить не стали.

Зал пытались арендовать раз десять, и каждый раз все срывалось. В конце концов место встречи нашлось. Бывший комбинат культуры почившего советского завода перекрасился в конгресс-холл, по совместительству — храм во имя иконы Божией Матери Трех Радостей. Опекает храм Санкт-Петербургский художественный музей, видимо, поэтому стены зала для мероприятий густо завешаны картинами на библейские сюжеты. Иисус благословляет детей, изгоняет торговцев из храма, встречает у колодца самарянку и так далее. В субботу, 2 февраля, пока в зал на третьем этаже заполняли пришедшие на Навального, на четвертом как раз начинали молебен о здравии.

Воздух в зале быстро стал тяжелым и влажным. Вентиляция не работала. Все, кто мог, разделись до футболок, в толпе начали раздавать питьевую воду. И только из дверного проема за сценой, откуда должен был появиться главный герой, тянуло холодом.

Навальный появился внезапно и с шуткой. Начался эмоциональный диалог лидера с публикой.

– Я приехал не зря, – сказал политик, едва очутившись на сцене. – Завтра одним единоросом станет меньше. Ведь завтра или даже сегодня Виталий Милонов умрет от зависти — он никогда не выступал в таких интерьерах!

(овации, смех)

- Может быть, это хитрый план Беглова, чтобы привлечь всех нас по 282 за танцы в храме?

(овации)

- Вам очень жарко? Очень жарко, но еще потерпите? Мы пытаемся включить вытяжку, но с вытяжкой случилось то, что и с любой проблемой в Питере — ее засыпало снегом и нельзя раскопать. И нам пригодился бы кто?

- Беглооов!

- Беглов с его лопатой! Но не похоже, что он может справиться с этим!

(смех, продолжительные овации)

Затем Навальный объяснил, что Петербург важен для его штаба, потому что здесь самые резонансные митинги и поэтому именно здесь было бы неплохо организовать заговор во имя справедливости. Результатом заговора должно стать избрание сотен муниципальных депутатов назло некоему дяде, который уверен, что главная задача России — разработка нового ядерного оружия, даже если дядя стоит по пояс в снегу. При этом у дяди есть муниципальные депутаты, те, что представляют «Единую Россию», а у собравшихся — нет.

- Это справедливо? Так быть не должно! Правильно? – вскричал Навальный.

- Нееет! – отозвался зал.

- Так не будет!

- Даааа!

- Поднимите руки те, кто пойдет на выборы! А теперь поднимите руки те, кто пойдет на выборы и выиграет! Да!!! Спасибо!!!

После продолжительных оваций заговорили о важном — программе для кандидатов. Она оказалась проста, как картошка Чапаева.

- Нам говорят, что у нас что-то не то с программой, что у нас нет позитивной повестки, – сказал Навальный. – Мне кажется, позитивная повестка наша с вами заключается в том, что мы хотим сохранить свое будущее и свою собственную жизнь!

(овации)

Сохранять жизнь было предложено с помощью флешмоба #10yearchallenge, в котором не поучаствовал только ленивый. Основатель ФБК предложил представить, что в таком флешмобе участвует Россия — с фоточкой от 2008 года. Эта фоточка — «Стратегия 2020» (Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, которую предполагалось использовать, как руководство к действию для властей). «Стратегию», по словам оппозиционера, писали те же люди, которые сейчас не хотят, чтобы его сторонники стали муниципальными депутатами.

- По этому плану средняя зарплата в России должна быть 2700 долларов! Это сколько рублей? – зашел с козырей Навальный.

Финансовый вопрос разбудил даже тех, кто до сих пор отмалчивался. Все начали кричать одновременно. И цифры почему-то звучали разные.

- Давайте сойдемся так, в районе 160 тысяч рублей, – не стал торговаться Навальный. – Похоже на среднюю зарплату в России?

- Неееет!!! – возмутился зал.

– Похоже, что эти люди приведут нас в точку, где получают в среднем 160 тысяч долларов?

– Нееет!!!

– У них ничего не вышло и ничего не будет! Сколько вам было лет в 2008 году?

– Десять!!! – заорал кто-то один, не постеснявшийся деликатного вопроса о возрасте.

Снова раздался смех и аплодисменты, благо публика была уже разогрета.

- Ну, не всем было десять, – примирительно сказал Навальный. – Но, если мы не начнем шевелиться прямо сейчас, наступит 2030 год. Они ее заменят на стратегию 2032. Россия за это время отстала от всех стран! Развитые страны богатеют, развивающиеся развиваются, и только у нас огромная проблема со снегом. Вот наша позитивная программа: пока их не отстранишь, ничего хорошего не будет! Мы не будет больше ждать, мы хотим жить сейчас! Для этого надо избрать нормальных депутатов. Вы готовы стать нормальными депутатами?

Зал был готов стать депутатами прямо сейчас. Затем Навальный технично и быстро объяснил схему. В Петербурге 3 миллиона 800 тысяч избирателей. При максимальной явке в 28-30% надо сагитировать прийти на выборы и проголосовать всего-то 380 тысяч человек. Главное, чтобы эти 380 тысяч ничего не перепутали. «Есть список плохих, – объяснил Навальный. – Это «Единая Россия». Но они все будут маскироваться под нас. И, чтобы люди не путались, есть список хороших, кто за честный город. Если 380 тысяч избирателей придут и проголосуют за конкретные фамилии, каждый из вас станет депутатом. Это сработало в Приморье. Там была простейшая договоренность: давайте придем и просто проголосуем против единороса». Остальное — просто. Найти ИКМО, которые имеют обыкновение прятаться от желающих сдать в них документы. Собрать по 14 подписей на кандидата. Оформить эти подписи идеально с помощью юристов штаба Навального. Выдвинуть 1400 кандидатов и выставить на избирательных участках 100 тысяч человек. Назвать такой хитрый способ Навальный предложил «Умным голосованием».

- Если они не включат наших кандидатов и устроят массовые фальсификации, в Санкт-Петербурге должны пройти беспрецедентные массовые акции протеста. Согласны? – подытожил программу Навальный.

- Даааа! – отозвался зал и в очередной раз разразился овациями.

Потом началось самое интересное. Алексей Навальный пообещал объединить петербургскую оппозицию. Быстрая перекличка показала, что в зале сидит около десятка представителей «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова, человек пять от «Яблока» и двое от остальных оппозиционных партий.

– Мы поддержим команды и Дмитриевой, и Резника, и Пивоварова, и «Яблока», и всех остальных, – пообещал Навальный. – В этом списке будут все. Конечно, когда будет список из 1,5 тысяч человек, в него затешутся сумасшедшие, или засланные единороссы, сталинисты или социал-дарвинисты-рыночники.

Когда список, в котором будут все, сложится, останется всего лишь на время отвлечься от того, кто за Крым, а кто против Крыма, а также не чесать лишний раз Сирию и Венесуэлу. Потому что «внешнюю политику не надо тащить на муниципальные выборы».

Под занавес Навальный пошутил про Храм иконы трех радостей: «Три наши радости: собраться здесь, хорошенько поработать и победить!» Шутка зашла, но потом начались вопросы из зала.

Собравшихся волновало, как все-таки удастся объединить всех со всеми. Вместо ответа Навальный вызвал на сцену Александра Шуршева, который стал начальником штаба муниципальной кампании, Ольгу Гусеву, назначенную «правой рукой Шуршева» и Дениса Михайлова, которому поручили проект по зарплатам и профсоюзам. Оказалось, что все темные пятна «программы» придется разруливать им. Но процесс объединения уже пошел.

– А здесь Пивоваров? Нет? Мы уже объединились с Пивоваровым! – сообщил Навальный. – А Резник здесь? Если бы я мог до него докричаться и спросить, объединились ли мы, он бы сказал: да, конечно! С Дмитриевой Оксаной я лично не знаком, но у меня нет ни малейшего сомнения, что я уже с ней объединился!

Прервал идиллию робкий вопрос из зала.

- А сколько времени занимает быть муниципальным депутатом? – спросил кто-то.

- Детей сдавать в детдом не нужно! Вполне можно работать и на своей работе и заботиться о детях, – пообещал Навальный. И тут же перевел вопрос на Александра Шуршева, который был муниципальным депутатом в МО «Екатерингофский».

- Муниципальный депутат — это общественная деятельность, и вы сами определяете, насколько готовы в нее углубиться, – сказал глава штаба кампании. – Но это очень важная общественная деятельность.

- Так сколько времени? – не поняли в зале. Но кто-то уже задавал следующий вопрос, и тему замяли.

Оказалось, что 1,5 тысячи муниципальных депутатов — настоящая панацея от всех городских проблем. Одним фактом своего существования они могут заставить ГУ МВД разобраться, наконец, со всеми незаконными задержаниями на акциях протеста в 2017 и 2018 году, заставить чиновников работать нормально и отдать, наконец, бюджетникам положенные им зарплаты.

Молодой человек, представившийся коммунистом, спросил, готов ли Навальный сотрудничать с КПРФ — и ткнул в основателя ФБК телефоном с включенной видеозаписью. Рукопожатие оппозиционера и коммуниста зафиксировали в итоге десятки камер.

- Я готов! – восклицал Навальный. – Я не поддерживаю вашу программу! Я буду конкурировать с вами на выборах, когда-нибудь, когда меня допустят! Но сейчас ради интереса Санкт-Петербурга я буду сотрудничать с КПРФ!

- Аааааа! – восторженно кричал зал.

Девушка в бейсболке с уточкой и футболке с уточкой долго рассказывала, как писала письма в колонию Олегу Навальному и рисовала ему уточек, а на все вопросы, за кого она, отвечала: «Я не за Навального, я за уточек». «Против уточек», – терпеливо поправил основатель ФБК. «Я предлагаю вам создать партию уточек, – сказало прекрасное создание. – И, может быть, вам назвать себя не политик Навальный, а мистер протестестерон?». «Спасибо за предложение! Я пока воздержусь!» – еще более терпеливо ответил Навальный.

- А есть ли деньги в бюджете, чтобы сейчас медсестрам платить зарплаты по 60 тысяч рублей? – раздался следующий вопрос.

– Они есть! – оживился Навальный. – Они заложены в бюджет и расписаны на бумаге! Надо заставить чиновников отдать эти деньги людям. Эти деньги пошли на строительство вашего мегастадиона, на то, чтобы покупать томографы в два раза выше рыночной цены, на перераспределение премий. Если вы подойдете к врачу в петербургской больнице и спросите, какая у него зарплата, он скажет: 70 тысяч. А главврач вам не ответит, но в ведомости вы увидите 1,5 миллиона.

Пенсионерке, которая, задавая вопрос, посетовала, что у нее не так много времени, чтобы увидеть достижения оппозиции, Навальный пообещал: «Мы быстро построим систему здравоохранения, и вы будете жить до 150 лет!»

После этого столичному гостю предложили митинговать не на Марсовом поле, а на Выборгском шоссе.

- А что там, на Выборгском шоссе? – уточнил Навальный. – Граница с Финляндией? А кто из вас готов перекрывать трассы?

Неожиданно поднялся лес рук.

– Классно! Я буду перекрывать трассы вместе с вами! Если они вас не зарегистрируют, мы будем перекрывать трассы! Пойдем и перекроем! Собрали экстремистов. У всех состав уже есть здесь.

Слова Навального про «состав» утонули в овациях. Но, не смотря на горячий прием, выдвигаться в губернаторы Петербурга Навальный отказался. «Я москвич, она у меня в венах живет, – честно сказал он. – Я не имею ни желания, ни морального права избираться в каком-либо другом городе. Я хочу стать частью петербургской политики, но самому выдвигаться в Петербурге – это просто смешно». Профнепригодность, по его мнению, определило то, что за время встречи он несколько раз сказал «Питер», хотя в штабе его предупреждали, что так делать нельзя, и не знал, где находится Выборгское шоссе, которое предстоит перекрывать в сентябре.

Спустя час обмена лозунгами и аплодисментами журналистами предложили задать вопросы отдельно, а желающим совместного фото с героем — подождать. Но на вопрос о том, в чем, все-таки, заключается программа действий для кандидатов в муниципалы, чтобы у избирателя была причина за них голосовать, Навальный ответил:

– Избирателям голосовать за наших кандидатов имеет смысл, потому что они видели на протяжении многих лет «Единую Россию». «Единая Россия» сделала так, что второй по величине город страны, третий крупнейший город Европы, завален снегом. Это провал единороссов их кандидатов.

– А точно муниципалы снегом занимаются? – уточнил корреспондент «Фонтанки».

– Они занимаются всем, – уверенно сказал Навальный. – Это такой распространенный обман, что муниципальные депутаты не отвечают ни за что. Когда мы изберем больше тысячи нормальных муниципальных депутатов, Смольный будет работать иначе!

Правда, устроить овации в этот раз было некому — сторонники оппозиционного политика уже выстроились в длинную очередь, чтобы сфотографироваться с ним и пожать ему руку.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»