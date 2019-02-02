Коммунальщики в Южно-Сахалинске имитируют чистые сугробы за неделю до международных спортивных игр

Сахалинские рабочие засыпают грязный снег чистым в преддверии игр «Дети Азии». Видео, на котором запечатлен процесс, 2 февраля опубликовало одно из местных СМИ.

Ролик опубликован информагентством Sakh.com. На нём рабочие в спецовках трудятся рядом с аэропортом в Южно-Сахалинске. Голос за кадром поясняет, что их заставили перекрыть чистым снегом с пустыря грязь рядом со стелой неподалеку от аэропорта. Мужчина, смеясь, делает замечание, что «такого даже в армии не увидишь».

Сообщается, что вскоре в Южно-Сахалинск приезжают участники Международных спортивных игр «Дети Азии». Соревнования пройдут на острове с 9 по 16 февраля.