Вину петербургской учительницы, якобы ударившей первоклашку, установит опрос других учащихся. На видеозапись конфликт не попал

Конфликта в петербургской коррекционной школе № 13 могло и не быть. Как рассказал «Фонтанке» источник в правоохранительных органах 2 февраля, вина педагога пока не доказана.

Заявление в полицию написала мама девочки. По её версии, учительница продлённого дня дала ее дочери сильный подзатыльник. Стоит отметить, что диагноз «сотрясение» дежурный и ставится при головной боли у ребенка. 50-летний педагог тем не менее была опрошена сотрудниками правоохранительных органов. Женщина отрицает свою вину и утверждает, что не била ребёнка.

Что касается матери пострадавшей, то она верит своей дочери целиком и полностью, поэтому настояла на проверке. По данным «Фонтанки», ситуация осложняется тем, что в том месте, где якобы произошёл конфликт, камер видеонаблюдения нет. В понедельник полицейские планируют опросить других учеников. На данный момент невозможно установить, был удар или нет.

Комитет по образованию тоже отреагировал на тревожные новости из школы № 13.

«В настоящий момент в школе проводится служебное расследование, работают правоохранительные органы. Если подтвердится информация о том, что травму ребенку нанес воспитатель группы продленного дня, администрация примет соответствующее решение», – сообщили в пресс-службе комитета.

1 февраля медики поставили восьмилетней первоклашке ушиб лба, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребёнок рассказал, что накануне его ударила учительница. Директор школы на вопросы «Фонтанки» не ответил.