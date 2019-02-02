Дождь, снег и метель. В воскресенье на дорогах будет сложно, синоптики обозначили погоду в Петербурге как потенциально опасную

Областное и петербургское управления МЧС предупреждают о сложной дорожной обстановке в воскресенье, 3 февраля. В городе ожидается мокрый снег и метель, оттепель в южных районах Ленобласти превратит его в дождь.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге воскресенье начнется со снегопада, днем он усилится. Сопровождать его будет ветер с порывами до 12 м/с. При этом температура воздуха будет колебаться в районе нулевой отметки.

Не менее снежно будет и в Ленинградской области, на юге региона может пойти дождь.

Оба региона на синоптической карте Гидрометцентра на следующие сутки помечены желтым цветом, это означает, что погода потенциально опасна.

В столице России также теплеет. Температура воздуха в воскресенье поднимется до +2 градусов, на дорогах может образоваться гололед. Синоптики также объявили в Москве «желтый» уровень опасности.