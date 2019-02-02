Во Франции вновь маршируют тысячи «желтых жилетов», мобилизовано 80 тысяч силовиков

Во Франции проходит 12-й уик-энд протестов против правительства — несмотря на то, что популярность президента страны Эммануэля Макрона, по данным опросов, восстанавливается.

Как сообщает Reuters, на улицы Парижа и других французских городов вышли несколько тысяч человек, в Валансе на юге страны власти подготовились к участию в акции 10 тысяч демонстрантов, в каждом десятом из которых правительство видит склонность к агрессивным действиям. По сообщениям французского министерства внутренних дел, перед акцией было мобилизовано 80 тысяч силовиков, из них 5 тысяч — в Париже.

Накануне суд разрешил полицейским стрелять по протестующим резиновыми пулями. Согласно официальным данным, с начала акций пострадало порядка тысячи полицейских и 1700 демонстрантов. Причем последние продолжали участвовать в последующих акциях — они даже становились в первые ряды, демонстрируя повязки на глазах с нарисованными на них мишенями. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер признал, что такое оружие может ранить, но полиции тоже необходимо защищаться от атакующих.

При этом рейтинг президента Франции, проведенный накануне первой февральской акции, показал, что Эммануэль Макрон прибавил 4 процента к своей популярности и теперь его действия одобряют 35% жителей.