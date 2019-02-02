200 тонн взрывчатки помогли. Бурейская гидроэлектростанция заработала в штатном режиме

Уровень воды в бурейском водохранилище 2 февраля поднялся до отметки, необходимой для штатной работы гидроэлектростанции. Накануне военные закончили взрывные работы по соединению двух бассейнов заваленной горной породой реки.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ТАСС. Генеральный директор бурейской ГЭС Александр Гаркин добавил, что следующий этап работ, по углублению и расширению русла, выведет гидроэлектростанцию на зимний режим работы, когда генерации энергии необходимо больше. Угроза подтопления населенных пунктов в окрестностях реки миновала, отметили в Минобороны.

Накануне министерство отчиталось об окончании первого этапа работ. Чтобы пробить протоку длиной более 160 метров и шириной 35 метров между завалами, военные израсходовали более 200 тонн тротила, 12 км бикфордова шнура.