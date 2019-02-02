СМИ: Российский Boeing с венесуэльским золотом не долетел до Дубая. Сделка могла сорваться из-за санкций

Власти Венесуэлы не смогли вывезти из страны в ОАЭ 20 тонн золота на 850 млн. долларов. Российский самолет, который якобы предназначался для этих целей, утром 2 февраля вернулся в Москву.

Boeing-757, который, по данным СМИ, должен был вылететь с грузом венесуэльского золота, судя по данным сервиса Flight Radar, стартовал из Каракаса накануне, утром 2 февраля сел в аэропорту Касабланки, после чего вернулся в столицу России. Источники издания Bloomberg сообщили, что драгметаллов на борту не было, якобы сделка сорвалась из-за международного давления.

Один из покупателей венесуэльского золота, фонд из ОАЭ Noor Capital, в своём Twitter объявил, что временно приостанавливает сделки с этой страной, до стабилизации ситуации. 21 января 2019 года Noor Capital приобрел около 3 тонн золота из резервов ЦБ Венесуэлы, и на тот момент сделка была законной и соответствовала международному праву, отмечается в сообщении фонда.

31 января американский сенатор Марко Рубио пригрозил санкциями всем, кто будет участвовать в «золотых» сделках с Венесуэлой.

Как ранее писала «Фонтанка», за последнее время самолеты российских авиакомпаний, в частности Nordwind и E-Cargo, стали летать в Венесуэлу существенно чаще обычного. Это может быть связано не только с перевозкой золота, но и с информацией об охране Мадуро. Якобы за его безопасность отвечают наемники из ЧВК «Вагнер»