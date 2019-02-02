Навальный: Я лично не знаком с Оксаной Дмитриевой, но уже чувствую, что объединился с ней

Оппозиционный политик Алексей Навальный в ходе встречи со своими сторонниками заявил, что на муниципальных выборах в Петербурге намерен объединиться со всеми оппозиционными силами города.

Об этом он рассказал на встрече в конгресс-холле «Васильевский» 2 февраля, передает корреспондент «Фонтанки». Команда Навального, по словам политика, готова поддержать все оппозиционные силы Северной столицы, «и коммунистов, и Дмитриеву, Резника, Пивоварова, "Яблоко" и остальных». «Давайте договариваться и объединяться. Вот в чем план, – сказал основатель ФБК и добавил: – Иначе мы будем разбираться, чей список лучше, и никто никуда не пройдёт».

Он также отметил, что этот вопрос уже обсудил с Андреем Пивоваровым и Максимом Резником.

«Я лично незнаком с Оксаной Дмитриевой, но я уже чувствую, что объединился с ней», – поделился ощущениями политик.

В зале, который рассчитан примерно на 400 человек, на встречу с Навальным собралось больше тысячи его сторонников.

Оппозиционер приехал в Петербург накануне. Его визит сопровождался информацией о том, что основатель ФБК готов вступить в дело по иску прокуратуры, требующей взыскать почти 11 млн рублей с организаторов акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года в Петербурге. Ходатайство от его имени поступило во Фрунзенский суд Петербурга 30 января 2019 года. В ФБК документ назвали сфальсифицированным, Навальный выразил надежду, что его подпись «подделывал лично и. о. губернатора».