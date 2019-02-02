Бывший мэр Тулы задержана на Кипре и может быть экстрадирована в Россию

По запросу России правоохранительные органы Кипра задержали бывшего мэра города Тула Алису Толкачеву. Вопрос о ее экстрадиции на родину рассматривается.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС, информацию о задержании Толкачевой подтвердило российское посольство. Как сообщается в СМИ, в настоящее время бывший мэр находится в местной тюрьме — по некоторым данным, она сама обратилась в консульство для замены паспорта.

Заочно Толкачева была арестована еще в октябре 2017 года и объявлена в международный розыск. Ей вменили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Дело связано с ее бизнесом: ОАО «РЭМС», руководителем которой являлась Толкачева, по данным следствия, не перечислило около 24 миллионов рублей ресурсоснабжающим организациям в 2015 – 2016 годах. Суд наложил арест на принадлежащие генеральному директору ОАО объекты недвижимости на общую сумму свыше 107 миллионов рублей.

Мэром Тулы Толкачева была в 2010 – 2011 годах, став первой женщиной-градоначальником в истории этого города. Была отправлена в отставку в ходе заседания тульской городской думы за неподписание ее решений, а до того — исключена из депутатской фракции партии «Единая Россия» за игнорирование решений однопартийцев и «дискредитацию».