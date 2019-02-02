«Зенит» надеется на освобождение Кокорина к старту Лиги Европы. Его имя не вычеркнули из заявки

Находящегося в СИЗО «Бутырка» Кокорина петербургский футбольный клуб «Зенит» не стал исключать из заявки на плей-офф Лиги Европы УЕФА. Список фамилий опубликован 2 февраля на официальном сайте команды.

Руководство «Зенита» направило в УЕФА список из 24 имён для участия в матчах плей-офф Лиги Европы. В него вошли три новичка, которые перешли в петербургский клуб во время зимнего трансферного окна — украинский защитник Ярослав Ракицкий, колумбийский хавбек Вильмар Барриос и иранский нападающий Сердар Азмун. Помимо прочих в заявке остался и Александр Кокорин, который сейчас сидит в СИЗО «Бутырка» вместе со своим другом из «Краснодара» Павлом Мамаевым.

В 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» два раза сыграет с турецким «Фенербахче». Первый матч пройдет 12 февраля в Стамбуле, второй — 21 февраля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Тем временем полиция не видит Кокорина в составе сборной. Правоохранители попросили продлить арест для футболистов до апреля. На иное надеются болельщики. За время нахождения в СИЗО спортсмены получили около 5000 писем от своих фанатов.