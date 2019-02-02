Генпрокурор Украины назвал число подозреваемых в расстреле людей на майдане, включая Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что его ведомство завершило досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на майдане и готово передать дело в суд.

В эфире украинского телеканала «Прямой» 2 февраля он заявил, что есть «все доказательства» того, что действия команд бывшего президента страны Виктора Януковича, председателя СБУ Александра Якименко, бывшего руководителя МВД Виталия Захарченко и их подчиненных привели к гибели людей.

Генпрокурор сообщил, что статья, о которой пойдет речь, подразумевает пожизненное заключение.

«Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в отдаче преступного приказа», – добавил Луценко. Он также отметил, что прокуратур «стартует с этим делом», как только парламент примет «одно необходимое решение».

24 января суд в Киеве признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Ему также вменяли посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, однако это обвинение не устояло. Экс-президента Украины заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.