В технополисе «Москва» придумали вешать на картины радиометки. Они помогут в поисках в случае воровства

Разработчики придумали, как использовать технологию радиочастотной идентификации для защиты музейных экспонатов от воровства. Метки могут фиксировать местоположение картин и помогут при их учете.

О разработке сообщается 2 февраля на сайте мэра Москвы. Использовать радиометки в галереях и музеях придумали резиденты особой экономической зоны «Технополис "Москва"». В основе системы лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). Она может в автоматическом режиме определять, где находится предмет искусства, вести их учет и контролировать доступ к картинам или скульптурам. Использовать радиометки можно не только в случае воровства, но и когда экспонаты отправляют на выездные выставки или реставрацию.

Технологию придумали сразу после того, как с выставки в Третьяковской галерее исчезло полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Посетитель подошел к стене, снял картину и унес ее из музея. Ее нашли спустя сутки, сейчас она вновь выставлена для любителей искусства. Возвращение полотна после кражи вызвало ажиотаж, на входе в Третьяковку выстраиваются очереди.