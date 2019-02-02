В технополисе «Москва» придумали вешать на картины радиометки. Они помогут в поисках в случае воровства
Разработчики придумали, как использовать технологию радиочастотной идентификации для защиты музейных экспонатов от воровства. Метки могут фиксировать местоположение картин и помогут при их учете.
О разработке сообщается 2 февраля на сайте мэра Москвы. Использовать радиометки в галереях и музеях придумали резиденты особой экономической зоны «Технополис "Москва"». В основе системы лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification). Она может в автоматическом режиме определять, где находится предмет искусства, вести их учет и контролировать доступ к картинам или скульптурам. Использовать радиометки можно не только в случае воровства, но и когда экспонаты отправляют на выездные выставки или реставрацию.
Технологию придумали сразу после того, как с выставки в Третьяковской галерее исчезло полотно Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Посетитель подошел к стене, снял картину и унес ее из музея. Ее нашли спустя сутки, сейчас она вновь выставлена для любителей искусства. Возвращение полотна после кражи вызвало ажиотаж, на входе в Третьяковку выстраиваются очереди.
Справка:
Куинджи пропал в воскресенье, 27 января. После этого гендиректор Третьяковки заявила журналистам, что после произошедшего в галерее могут ввести обязательный досмотр не только входящих посетителей, но и тех, кто покидает музей.
Подозреваемого в совершении преступления — Дениса Чуприкова — задержали менее чем через сутки после похищения. Он показал правоохранительным органам, где прятал картину. На ней имелись незначительные повреждения. После возвращения Куинджи в Петербург ему посвятят выставку в Русском музее.