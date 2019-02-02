«Труба не Беглова» на Большевиков вновь дала течь. В зоне дефекта всё те же 485 домов

Проспект Большевиков и прилегающие к нему улицы вновь испытывают недостаток тепла. Так называемая «труба Беглова», от которой градоначальник открестился, снова прохудилась. Об остывающих батареях «Фонтанке» 2 февраля сообщили читатели.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили наличие дефекта. Правда, в этот раз метровая в диаметре магистраль начала протекать не в самом начале проспекта, а чуть подальше – у дома №18.

«Для предотвращения более серьезных технологических нарушений в период низких температур наружного воздуха с 11:30 2 февраля до 17:30 3 февраля 2019 года производятся мероприятия по замене ненадежного участка», – рассказали в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В зоне дефекта вновь оказались многострадальные 485 зданий. Теплоснабжение в этих домах подается по резервной схеме. Перепады температур привели к увеличению дефектов на городских тепломагистралях. В компании отмечают, что их специалисты работают в режиме повышенной готовности.

Последний раз ремонт этой трубы проводился 8 января. Тогда не обошлось без жертв – кипяток, вырвавшийся из-под земли, обжёг девушке голень. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов дважды приезжал на место работ, из-за чего трубе дали его имя. Однако чиновнику это не понравилось. Он пообещал дать своё имя новой трубе, но никак не старой, дырявой. Новую магистраль начнут укладывать в мае 2019 года.

В то же время в Сети появился ещё один мем, связанный с врио губернатора, – «лопата Беглова». Его породил сам чиновник на совещании в Смольном 9 января, приказав выдать соответствующий инструмент главам районных администраций. Таким образом он выразил неудовольствие тем, как город убирается от снега. После этого в Сети появились фотографии, на которых чиновники позировали с лопатами.