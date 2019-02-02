Пограничники задержали японское судно за промысел краба у российских берегов
Российские пограничники задержали в Приморье японское рыболовецкое судно, занимавшееся промыслом краба в исключительной экономической зоне России.
Как сообщает 2 февраля японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания, задержание произошло еще 30 января.
Корабль называется «Нисино Мару-68», на его борту 10 человек, в том числе президент местной рыбопромышленной компании. Проблем со здоровьем они не испытывают. Судно было сопровождено в Находку для разбирательств.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят разрешить отбирать имущество (в том числе корабли) у лиц, незаконно пересекающих границу Российской Федерации.