Пограничники задержали японское судно за промысел краба у российских берегов

Российские пограничники задержали в Приморье японское рыболовецкое судно, занимавшееся промыслом краба в исключительной экономической зоне России.

Как сообщает 2 февраля японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания, задержание произошло еще 30 января.

Корабль называется «Нисино Мару-68», на его борту 10 человек, в том числе президент местной рыбопромышленной компании. Проблем со здоровьем они не испытывают. Судно было сопровождено в Находку для разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят разрешить отбирать имущество (в том числе корабли) у лиц, незаконно пересекающих границу Российской Федерации.