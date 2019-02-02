Полиция во Фрунзенском районе ищет «Мерседес» с телом в багажнике

Водитель «Мерседеса» сбил пешехода у «Международной», запихнул тело в багажник и скрылся. По таким вводным со слов очевидца полиция Фрунзенского района разыскивает автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке», о происшествии в правоохранительные органы 1 февраля заявил неизвестный мужчина, представившийся Игорем. Он рассказал, что стал свидетелем того, как «Мерседес» сбил пешехода у станции метро «Международная». После случившегося водитель иномарки вышел на дорогу, взял тело пострадавшего и положил его в багажник. После проведённых манипуляций мужчина уехал.

Полиция больше не смогла связаться с информатором – на звонки он не отвечал. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось пересмотреть записи с камер видеонаблюдения, после чего оперативники приступили к поиску автомобиля. Иномарка зарегистрирована на 34-летнюю петербурженку, которая накануне происшествия отпраздновала свой день рождения. Впрочем, за рулём могла быть не она.

«Фонтанка» уже писала о ситуациях, когда в ДТП попадали преступники на «машинах-близнецах» с дубликатами номеров. Например, в ноябре угнанный «Ниссан» влетел в стену на Лиговском проспекте.