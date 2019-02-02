Владимир Путин «приземлил» «Калибр» и одобрил разработку новой гиперзвуковой ракеты

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой поддержал предложение начать работу по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности и создать наземную версию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр».

Такое решение Путин объяснил «зеркальными мерами»: «Они (американские партнеры. — Прим. ред.) объявили о том, что занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое». Он выразил согласие с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

Президент поинтересовался у Сергея Шойгу, реально ли провести эти работы без увеличения бюджета Минобороны на 2019-й и последующие годы, на что тот ответил утвердительно.

«В ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения», – заверил он.

В ходе встречи Владимир Путин дополнительно подчеркнул, что Россия не будет первой размещать вооружение.

«Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства, – сказал он руководителям обоих ведомств. – Я прошу и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события».

На той же встрече президент заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре РСМД. Днем ранее это же сделали в США.

Российские крылатые ракеты «Калибр» были разработаны в 1983 году ОКБ «Новатор». Максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2000 километров. Состоят на вооружении как в России, так и в Индии, Китае и Алжире.