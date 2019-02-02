На Петроградской стороне водитель BMW впечатал пешехода в стену. Девушка в больнице

Водитель BMW вылетел на тротуар на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге утром 2 февраля. На капоте, а затем в стене оказалась пешеход.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ГИБДД, водитель выехал за пределы проезжей части около половины десятого утра в субботу. Возле 59-го дома по Большому проспекту в это время стояла 30-летняя девушка. Сперва она оказалась на капоте, а затем ее прижало к стене. Пострадавшую увезли в больницу с травмами средней степени тяжести. 30-летний водитель не пострадал.

В соцсетях очевидцы предполагают, что мужчину занесло из-за скользкой, неубранной дороги. Другие считают, что причина аварии в большой скорости.