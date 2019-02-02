Петербургские грабители оставили предпринимателя из Кирова без отпуска в Таиланде

Кировчанин стал жертвой грабителей в Приморском районе Петербурга около трёх часов дня 1 февраля. Били ногами, руками и ещё «каким-то предметом», который молодой бизнесмен не рассмотрел.

Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло рядом с торгово-развлекательным комплексом «Атлантик-Сити» на Беговой улице. Двое неизвестных в масках напали на 23-летнего зарегистрированного в Кирове гендиректора ООО «Грузчики Питер». Добычей грабителей стали 250 тысяч рублей, которые бизнесмен нёс в сумке. За час до нападения он снял по 100 тысяч в двух разных банкоматах на Савушкина, ещё 50 тысяч у него было с собой. Как рассказал потерпевший, деньги ему нужны были для покупки путёвки в Таиланд.

Вместе с наличными налетчики прихватили документы на ООО, после чего направились в сторону ТРК «Атлантик-Сити». На месте избиения предпринимателя они оставили литровую бутылку из-под воды и магазин с 6 травматическими патронами.