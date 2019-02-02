Находку «потерянного флота Гитлера» на дне Черного моря доказали видеосъемкой

Турецкий морской инженер и дайвер Сельджук Колай установил местонахождение трех подводных лодок, затопленных еще в 1944 году и относившихся к так называемому «потерянному флоту Гитлера». Речь идет о подлодках U-23, U-19 и U-20. Впервые об обнаружении U-23 турки заявляли еще в 2008 году, однако теперь по местному телевидению показали документальный фильм, подтвердивший предположения специалистов.

Как сообщает "Газета.ру", местонахождение объектов морской инженер рассчитал с помощью архивных документов и присоединившегося к нему в поисках подразделения военно-морских сил Турции. Подводная лодка U-23 нашлась в полусотне километров восточнее Босфора, в Черном море. Две другие оказались возле берегов Стамбула.

Местонахождение кораблей оставалось неизвестным десятки лет, из-за чего их и прозвали «потерянным флотом Гитлера». Все три подлодки были затоплены в 1944 году. До этого спущенная на воду в 1936 году U-23, например, служила в Атлантике, а на Черное море была перевезена посуху после переоборудования уже в начале 1940-х. Затопил ее собственный экипаж, чтобы не допустить захвата наступающими советскими частями.

Все три корабля относятся к типу малых дизельных подлодок, на которых может находиться до 26 человек.