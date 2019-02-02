Россия зеркально ответит на решение США по ДРСМД. Путин приостановил участие страны в договоре
Президент России Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоры по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия приостанавливает свое участие в соглашении.
Об этом глава государства заявил 2 февраля на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. «Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнёры объявили о том, что они приостанавливают своё участие в договоре, и мы приостанавливаем», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент также отметил, что страна не будет втягиваться в гонку вооружений, несмотря на принятие ответных мер.
США заявили о приостановке обязательств по действующему договору о РСМД, позиция была поддержана НАТО. Альянс призвал Россию уничтожить ракету 9М729, которая якобы нарушает договор. Позже президент США Дональд Трамп сказал, что хочет заключить с Россией новый ракетный договор.
Справка:
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
Америка потребовала от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.
Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено.