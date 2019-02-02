Ученица и «англичанин» сообщили о бомбах в школе и жилом доме

Ложные минирования зданий в Петербурге продолжились 31 января, авторам массовых рассылок начали подражать школьники. Другие горожане принимают звонки с угрозами взрыва из-за рубежа.

По данным «Фонтанки», утром 1 февраля девятиклассница средней школы №169 с углублённым изучением английского языка на Харьковской улице решила сорвать урок и отправила на электронную почту школы письмо с текстом: «В вашем здании бомба, советуем поторопиться, удачи».

Девочку-хулиганку задержали, а здание учебного учреждения осмотрели без эвакуации. Напомним, школу №169 эвакуировали в день массовой рассылки писем с угрозами. Тогда детей приютил расположенный рядом собор.

Вечером, по данным «Фонтанки», подозрительный вызов приняла старшая смены ГУП «ТЭК СПб». 62-летней женщине на домашний телефон позвонил неизвестный, как позже выяснилось, с лондонского номера, и сообщил, что в её доме на проспекте Культуры заложена бомба. Приехавшие на место специалисты ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств не нашли.