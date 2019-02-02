Основатель уникального томского Театра живых кукол погиб при пожаре на его территории

Создатель томского Театра живых кукол «2+ку» Владимир Захаров погиб вечером 1 февраля во время пожара. Об этом сообщается в группе театра «ВКонтакте».

Факт обнаружения тела неизвестного человека после пожара в двухэтажном деревянном здании в Южном переулке подтверждает и региональный Следственный комитет. Уточняется, что на месте происшествия установить личность и пол погибшего не представилось возможным, тело сильно обгорело. «Однако, с учетом показаний опрошенных очевидцев, погибшим предположительно является Владимир Захаров», – добавили в ведомстве.

«Нам очень горько сообщать вам о том, что Владимир Захаров трагически погиб вечером 1 февраля при пожаре в домике-мастерской рядом со своим театром «2+ку», – сказано на странице театра «ВКонтакте». На сайте «2+ку» указано, что представлений в ближайшие дни не запланировано, неизвестна и дата прощания с погибшим — но это произойдет в самом театре. О дальнейшей судьбе учреждения не сообщается.

Драматург, режиссер, художник, актер, конструктор, бутафор — Владимир Захаров был родом из Узбекистана, а свой первый перчаточный театр создал, еще учась в четвертом классе, совместно с сестрой.

В 1978 году окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором. Театр живых кукол «2+ку» основал в 1991 году — первым для него стал спектакль «Жан из стручка» по собственной сказке.

Куклы на запястье, которые «играли» в театре, имели оригинальную конструкцию, разработанную самим Захаровым. У них двигались глаза, рот, пальцы рук, что требовало от кукловода виртуозного владения всеми физическими возможностями запястья и кисти.

Зрители оставляют соболезнования.

«На спектакле забыла, что ежик говорит не сам… – написала Наталья Дружинина. – Полное ощущение, что куклы живые и самостоятельные. Что же теперь, они тоже умерли?.. Пили чай в театре до и после спектакля, выходил, разговаривал с нами, очень было хорошо в театре, тепло... Спасибо».

«Эта новость была шоком, – поделилась Анна Бондаренко. – Очень больно, что такие люди уходят, – невосполнимая утрата. Низкий поклон гению за то, что впускал людей в сказку. "Он живой и светится..." – это о нем! Вечная память и глубокие соболезнования близким».

«Тоже плачу, – пишет Алина Кочеткова. – Невосполнимая потеря, и не могу поверить. Даже если театр продолжит работать, вряд ли смогу его посещать – без Волшебника это будет уже не то... Горько и больно…»

Погибшему было 64 года.