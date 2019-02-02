18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -1
$ 65.66р
75.15р
14:09 02.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
02.02.2019 11:53
Печать

Основатель уникального томского Театра живых кукол погиб при пожаре на его территории

Создатель томского Театра живых кукол «2+ку» Владимир Захаров погиб вечером 1 февраля во время пожара. Об этом сообщается в группе театра «ВКонтакте».

Факт обнаружения тела неизвестного человека после пожара в двухэтажном деревянном здании в Южном переулке подтверждает и региональный Следственный комитет. Уточняется, что на месте происшествия установить личность и пол погибшего не представилось возможным, тело сильно обгорело. «Однако, с учетом показаний опрошенных очевидцев, погибшим предположительно является Владимир Захаров», – добавили в ведомстве.

«Нам очень горько сообщать вам о том, что Владимир Захаров трагически погиб вечером 1 февраля при пожаре в домике-мастерской рядом со своим театром «2+ку», – сказано на странице театра «ВКонтакте». На сайте «2+ку» указано, что представлений в ближайшие дни не запланировано, неизвестна и дата прощания с погибшим — но это произойдет в самом театре. О дальнейшей судьбе учреждения не сообщается.

Драматург, режиссер, художник, актер, конструктор, бутафор — Владимир Захаров был родом из Узбекистана, а свой первый перчаточный театр создал, еще учась в четвертом классе, совместно с сестрой. 

В 1978 году окончил Томский политехнический институт по специальности «кибернетика электрических систем», работал инженером-конструктором. Театр живых кукол «2+ку» основал в 1991 году — первым для него стал спектакль «Жан из стручка» по собственной сказке.

Куклы на запястье, которые «играли» в театре, имели оригинальную конструкцию, разработанную самим Захаровым. У них двигались глаза, рот, пальцы рук, что требовало от кукловода виртуозного владения всеми физическими возможностями запястья и кисти.

Зрители оставляют соболезнования.

«На спектакле забыла, что ежик говорит не сам… – написала Наталья Дружинина. – Полное ощущение, что куклы живые и самостоятельные. Что же теперь, они тоже умерли?.. Пили чай в театре до и после спектакля, выходил, разговаривал с нами, очень было хорошо в театре, тепло... Спасибо».

«Эта новость была шоком, – поделилась Анна Бондаренко. – Очень больно, что такие люди уходят, – невосполнимая утрата. Низкий поклон гению за то, что впускал людей в сказку. "Он живой и светится..." – это о нем! Вечная память и глубокие соболезнования близким».

«Тоже плачу, – пишет Алина Кочеткова. – Невосполнимая потеря, и не могу поверить. Даже если театр продолжит работать, вряд ли смогу его посещать – без Волшебника это будет уже не то... Горько и больно…»

Погибшему было 64 года.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
01.02.2019 20:00

ЖК «Образцовый квартал 5»: первый пошел

В декабре 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» заложил фундамент пятого малоэтажного жилого комплекса в рамках развития проекта «На Царскосельских холмах». Спустя считанные месяцы строители приступили к возведению первого этажа.
ГК "КВС"
01.02.2019 18:30

Совместное предложение от ГК «КВС» и банка-партнера

С 29 января на новостройки от «КВС» действуют специальные ставки по ипотеке от Сбербанка.
pixabay.com
01.02.2019 17:51

Успей приобрести помещение для своего бизнеса

С 1 февраля стартуют продажи коммерческой недвижимости в ЖК «Континенты». Коммерческие помещения предназначены для размещения офисов, предприятий торговли, заведений сферы услуг.
ГК "КВС"
01.02.2019 17:41

Теперь ты точно успеешь

Если Вы не успевали после работы приехать и приобрести квартиру своей мечты, то теперь это возможно.
Предоставлено ЛАДА-ЦЕНТР Пулково
01.02.2019 17:29

Дилерский центр LADA на Пулковском шоссе открылся после обновления

Казахстанский холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО модернизирует свою дилерскую сеть LADA-центр в регионах России. В Петербурге реновацию в соответствии с новыми корпоративными стандартами компании кроме центра на Пулковском шоссе претерпели также автоцентры LADA на Выборгском шоссе и улице Маршала Захарова.
«Лидер Групп»
01.02.2019 14:50

Жилой квартал «Гавань Капитанов» получил аккредитацию еще одного банка

Промсвязьбанк аккредитовал жилые комплексы: «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимые компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
"JUNWEX"
01.02.2019 10:00

Драгоценные покупки в удовольствие

Экспозиция масштабного ювелирного форума «JUNWEX Петербург» займет самую большую выставочную площадку города.
СК «Полис Групп»
31.01.2019 16:26

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета».
предоставлено компанией «Галамарт»
31.01.2019 15:27

Ароматизаторы New Galaxy: как на нас влияют различные запахи

Если вы пользуетесь ароматизаторами для дома или автомобиля, знания какой аромат для чего подходит, вам очень пригодятся. «Усыпляющий» аромат, когда вы за рулем, может сослужить плохую службу, поэтому запахом лаванды лучше наслаждаться дома.
«Петербургская Недвижимость»
31.01.2019 13:27

«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.
«Аквилон Инвест»
31.01.2019 12:28

«Аквилон Инвест» расширил парк строительной техники в Санкт-Петербурге

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» расширил собственный парк строительной техники в Санкт-Петербурге до 20 единиц. Таким образом, сегодня потребности стройплощадок в Северной столице в башенных кранах обеспечены на 100%.