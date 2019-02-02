В Госдуме хотят отбирать имущество у незаконно пересекающих границу

Зампред думского комитета по обороне и член партии ЛДПР Александр Шерин подготовил законопроект, согласно которому имущество нарушителя можно будет полностью или частично конфисковывать в пользу государства. Речь идет о транспортных средствах — самоходных плавающих, механических или воздушных судах.

Как сообщает агентство «Москва», сейчас возможна только ограниченная конфискация — например, имущества, полученного в результате преступления, доходов от него, а также оружия и других средств совершения преступления.

В настоящее время документ направлен для получения заключения в Верховный суд России и в правительство — после чего он будет внесен в Госдуму.

25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел вооруженный конфликт: Погрануправление ФСБ России по Крыму заявило о незаконном пересечении госграницы тремя украинскими судами. В результате противостояния корабли были захвачены российской стороной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «нет оправдания применению вооруженной силы против украинских кораблей и членов их экипажей». На Украине было введено военное положение сроком на 60 суток.