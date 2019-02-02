Лёва надеется на помощь неравнодушных людей

6-летнему Лёве необходима операция: после устранения очага эпилептической активности у мальчика началось воспаление костей черепа, что вновь потребовало хирургического вмешательства, и сейчас его мозг защищен только мягкими тканями. Это крайне опасно, поэтому нужно установить имплантат, который в процессе роста будет замещаться собственной костной тканью. Но такой имплантат не предоставляется государством, а оплатить его родители Лёвы не могут.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Лева Чесноков, 6 лет.

Состояние после трепанации черепа, спасет операция.

Требуется имплантат. Стоимость 1 182 867 руб. Не хватает 87 580 руб.

«В первые дни жизни сын перенес кровоизлияние в головной мозг. У Лёвы развивалась эпилепсия. Сначала приступы удавалось купировать лекарствами. Но к трем годам состояние сына резко ухудшилось: таблетки не помогали, приступы участились, Лёва падал на пол без сознания, у него останавливалось дыхание. Нас направили на консультацию в Москву. Столичные врачи провели операцию – удалили очаг эпилептической активности в левом полушарии. Приступы больше не повторялись.

Однако после операции у Лёвушки развился остеомиелит – началось воспаление костей черепа. Сын вновь оказался на грани жизни и смерти. Врачи петербургского центра имени К.А. Раухфуса экстренно удалили пораженную часть черепа. Постепенно состояние Лёвы стабилизировалось. Но сейчас мозг сына защищен только мягкими тканями, поэтому малейший удар может стать роковым. Реабилитацией и развитием ребенка в такой ситуации заниматься невозможно, сначала необходимо закрыть отверстие имплантатом. Титановые пластины, которые можно получить по полису ОМС, требуют неоднократной замены по мере роста ребенка – это крайне опасно. Нужен имплантат, выполненный из материала, который в процессе роста ребенка будет замещаться собственной костной тканью. Но такой имплантат не предоставляется государством. А стоит больших денег, полностью оплатить его стоимость нам с мужем не по силам. Пожалуйста, помогите!» Юлия Чеснокова, Санкт-Петербург.

Заведующий отделением нейрохирургии Детского городского многопрофильного клинического центра имени К.А. Раухфуса Зураб Алугишвили (Санкт-Петербург):

«Учитывая гигантские размеры, сложную конфигурацию посттрепанационного дефекта и состояние Лёвы, ему необходима операция с использованием индивидуального аллотрансплантата, выполненного по уникальной 3D-технологии с применением биодеградируемого материала Custombone».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.