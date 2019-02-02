Восьмилетняя школьница уехала с продленки из петербургской коррекционной школы с сотрясением. Ребенок указал на учителя

Первоклассница из коррекционной школы №13 в Петербурге попала в руки к врачам с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой. Девочка рассказала, что её ударила учительница.

По данным «Фонтанки», о происшествии стало известно около полудня 1 февраля. 8-летней девочке потребовалась помощь медиков, которые диагностировали у неё ушиб лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение. Первоклассницу осмотрели и отправили на больничный.

По словам ребенка, 31 января около часа дня школьницу ударила учитель продлённого дня. Директор школы №13 Анна Казакова не смогла предоставить «Фонтанке» оперативный комментарий и рассказать, что на самом деле произошло между преподавателем и ученицей.