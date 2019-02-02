Российские корабли начали оборудовать станциями «Филин», вызывающими галлюцинации

Фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков», переданный ВМФ в 2018 году, и «Адмирал флота Касатонов», который сейчас только проходит заводские испытания, оборудовали техникой, способной вызывать у противника галлюцинации. Речь идет о станциях визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Как сообщает 2 февраля РБК со ссылкой на «РИА Новости», поставками занимается холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех». Помимо них, станциями планируется оснастить еще два фрегата – строительство аппаратуры для них уже ведется на «Северной верфи».

Станция «Филин» предназначена для подавления в темное время суток визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия противника, а также оружия ближнего боя. Ее действие основано на модуляции яркости светового излучения. При проведении испытаний появление галлюцинаций отмечали 20% добровольцев, почти каждый второй жаловался на головокружение, тошноту и дезориентацию в пространстве. Главный же результат — невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия из-за того, что цель не видна.