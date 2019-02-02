Происшествия
Заведующая из музея Ахматовой в Петербурге по вине угонщиков осталась без Porsche за 4,5 млн рублей
Синий «Порш Макан» за 4,5 миллиона рублей исчез из центра Петербурга 1 февраля. Хозяйка похищенного – музейный работник.
Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 2 февраля, 27-летняя женщина обнаружила пропажу своей дорогой иномарки накануне вечером. Машину угнали в течение 20 минут от дома №17 по набережной канала Грибоедова. Сумма ущерба составила 4 миллиона 500 тысяч рублей.
По данным «Фонтанки», владелица люксового авто работает заведующей информационно-издательским отделом Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
© Фонтанка.Ру