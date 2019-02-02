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Город
02.02.2019 10:28
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«Муж уже представил как овдовел и один воспитывает ребенка»: пассажирка рассказала, как летела 5,5 часов из Москвы в Петербург

Петербурженка Анастасия оказалась на борту самолета авиакомпании «Россия», который летел из Москвы в Петербург рекордные 5,5 часов. Рейс FV 6028 кружил сначала в небе над Северной столицей, а затем развернулся и полетел обратно в Первопрестольную, где не с первого раза смог сесть. Все это время у родственников на земле не было информации о судьбе родных. Странные маневры совпали с массовыми заминированиями. О том, что творилось в это время в салоне, девушка рассказала «Фонтанке».

По её словам, после вылета из Москвы в 11:45 сначала все проходило штатно и всю дорогу до Петербурга она спала. 

«Когда самолет начал снижаться, объявили что из-за погодных условий мы будем находиться в небе над Пулково, пока не улучшится ситуация. Около 20 минут мы кружили, пытались снизить высоту, были в плотном слое облаков, затем снова поднимались. Наконец по громкой связи стюардесса объявила, что из-за метеорологических условий мы летим обратно в столицу», – рассказала Анастасия.

Самолет вернулся в Москву, хотя в небе над Петербургом светило солнце

По словам пассажирки, после этого самолет разволновался. Её саму муж уже выехал встречать в аэропорт, но связи с землей не было все 1,5-2 часа, пока борт возвращался из Петербурга в Москву. У родственников на земле тоже не было никакой конкретной информации.

«Сначала было объявление, что мы летим в аэропорт Шереметьево. Но когда мы долетели до него и уже готовились к посадке, нам сообщили, что из-за эксплуатационных причин самолет не может сесть здесь и мы полетим в аэропорт Внуково. И еще полчаса мы добирались до него, – добавила Анастасия. – После посадки в 14:25 стюардессы сказали, что если кто-то хочет завершить свое путешествие в аэропорту, то ему будет предоставлен трансфер. После этого вышла, как мне показалось, примерно половина или треть салона. Видимо люди решили поехать на «Сапсане», поскольку не было информации когда точно мы будем вылетать».

Оставшиеся пассажиры в это время ждали обратного вылета в салоне. Для них работали туалеты. 

«После посадки в Москве я наконец созвонилась с супругом. Он был совершенно обескуражен, сказал, что первым делом у него были самые плохие мысли. Он уже представил себе, как один воспитывает ребенка, что уже овдовел. Ведь обычно, если объявляют о задержке рейса больше, чем на какое-то определенное время, то скорее всего с бортом что-то произошло», – поделилась девушка.

Муж же рассказал ей о том, что по Петербургу прокатилась волна минирований, были эвакуированы тысячи людей по всему городу. Но стюардесса, у которой девушка уточнила, не связана ли их задержка с этим, лишь искреннее удивилась.

«Через 40-60 минут мы снова вылетели в Петербург. Нас опять покормили, давали воду. А командир корабля оказался с юмором. После посадки он заявил: «Уважаемые пассажиры, несмотря ни на что, наш полёт окончен». В 17:05 мы были в Пулково. В итоге все покидали самолет с улыбкой. Даже если такая ситуация случится со мной снова, я наверное просто посмеюсь», – отметила Анастасия. 

В пресс-службе Пулково на запрос «Фонтанки» о причинах возвращения московского рейса сообщили, что командир судна повернул из-за «неподходящих погодных условий». При этом в петербургском аэропорту отметили, что у них всё штатно и с погодой проблем нет. Это подтверждает и тот факт, что другие самолёты приземлялись по расписанию.


© Фонтанка.Ру

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