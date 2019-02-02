Задержанную в Нью-Йорке российскую актрису Усок освободили из-под стражи

Россиянку Ирину Усок освободили из исправительного учреждения «Ocean County Jail» в штате Нью-Джерси до следующего заседания по ее делу. Актрису обвиняют в незаконной попытке вывезти дочь за границу.

Об этом сообщает Генеральное консульство России в Нью-Йорке. Актрису театра и кино Ирину Усок освободили в три часа дня 1 февраля по местному времени. Следующее заседание по ее делу назначено на 20 марта 2019 года.

О том, что российской актрисе предъявлены обвинения стало известно накануне, хотя задержали ее ещё 18 января в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Якобы Усок пыталась вывезти за пределы США дочь без уведомления биологического отца, гражданина Америки. У девочки есть как российское, так и американское гражданства.

По некоторой информации, дочь актрисы была передана американскими властями сестре отца, так как его самого в стране нет. Ребенок также может находиться в местных органах опеки.