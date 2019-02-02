Задержанную в Нью-Йорке российскую актрису Усок освободили из-под стражи
Россиянку Ирину Усок освободили из исправительного учреждения «Ocean County Jail» в штате Нью-Джерси до следующего заседания по ее делу. Актрису обвиняют в незаконной попытке вывезти дочь за границу.
Об этом сообщает Генеральное консульство России в Нью-Йорке. Актрису театра и кино Ирину Усок освободили в три часа дня 1 февраля по местному времени. Следующее заседание по ее делу назначено на 20 марта 2019 года.
О том, что российской актрисе предъявлены обвинения стало известно накануне, хотя задержали ее ещё 18 января в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Якобы Усок пыталась вывезти за пределы США дочь без уведомления биологического отца, гражданина Америки. У девочки есть как российское, так и американское гражданства.
По некоторой информации, дочь актрисы была передана американскими властями сестре отца, так как его самого в стране нет. Ребенок также может находиться в местных органах опеки.
Справка:
Ирина Усок известна по ролям в фильмах и сериалах «Мама, не горюй!», «Русские в городе ангелов», «Мент в законе», «Марш Турецкого», «Братья Карамазовы», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Вызов», «МУР» есть «МУР». Ранее в СМИ появлялась информация, что в США она влюбилась в американца индийского происхождения.