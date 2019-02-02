«Огонь и дым в небе». СМИ сообщили о падении над Кубой метеорита

Мощный взрыв прогремел над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио 1 февраля. Местные жители увидели в небе столб огня и дыма, сообщает портал Cibercuba.

Desde Pinar del Río se dice que un meteorito ha caído. En el Mural de la Prehistoria hay reportes de piedras que han caído y que no pertenecen a los mohos tés. pic.twitter.com/8j2uE9HVGc — Alberto C. Toppin (@toppin1893) 1 февраля 2019 г.

По данным издания, на западе Кубы недалеко от города Виньялес упал метеорит. Этой же версии придерживается американская Национальная метеорологическая служба Ки-Уэст во Флориде: «Несколько человек сообщили, что видели огонь и дым в небе и чувствовали сильные вибрации в своих домах», – говорится в сообщении ученых.

Жители Пинар-дель-Рио разместили в Facebook фотографии с обломками предполагаемого метеорита. Их нашли недалеко от наскальной фрески в национальном парке Виньялес.

Очевидцы в социальных сетях предположили, что в небе мог взорваться самолёт. Однако проправительственные СМИ отрицают эту информацию.