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Происшествия
02.02.2019 00:16
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Это больше, чем просто выезд на встречку. Фееричное нарушение ПДД в Петербурге попало на видео

Кадр из видео на YouTube-канале «Транспортный коллапс, Красное Село»
Кадр из видео на YouTube-канале «Транспортный коллапс, Красное Село»

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Странные манёвры, выходящие за пределы обычного понимания нарушения ПДД, запечатлели две видеокамеры в Красном Селе – пригороде Петербурга. Женщина не просто проехала по встречной полосе, но припарковалась там, причём в неположенном месте, и отказывалась пропустить автобус к остановке.

«Фееричнейшая неадекватность автоводительницы за рулём автомашины «Форд» <...> на улице Свободы стала причиной задержки рейсового автобуса и десятков удивленных жителей города, – пишет 1 февраля группа «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» (сам инцидент случился накануне). – Надеемся, что этой гражданкой заинтересуется ГИБДД, поскольку на дороге ТАКОГО быть просто не должно».

Камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, как серый «Форд» выехал со двора от магазина и сразу повернул налево, то есть на встречную полосу. Там через несколько метров и встал, прямо около остановки общественного транспорта. Автобус, подъезжающий к остановке, упёрся в лоб «Форду» и буквально силой заставил водителя сдать назад. Но не уехать. Из «Форда» вышла женщина и что-то высказала водителю автобуса («Ещё и пререкается мадам», – на удивление хладнокровно прокомментировала беседу водитель автобуса). Ещё две минуты «героиня» сидела в «Форде», не трогаясь с места, пока к уговорам не подключились пассажиры, ждущие автобус на остановке. Тогда «мадам» решилась-таки сменить место дислокации и, совершив неловкий манёвр, уже по правильной полосе заехала обратно к магазину.

Второе видео предоставила водитель автобуса Ксения, оно сделано из кабины.

В комментариях участники выражают, мягко говоря, недоумение и хвалят Ксению за характер.

«Вот это называется «она сделала мой день!» – пишет Любовь. – У меня цензурных слов при просмотре не нашлось. Ксении полный зачёт, выдержка отменная! Очень жалко, что на видео Ксении толком не слышно, что говорит эта коза – хотелось бы знать, какие претензии она предъявляла. Там видно, что она прям так возмущённо что-то вещает. Но у меня фантазии не хватило придумать, какие аргументы вообще можно выставить в такой ситуации :-)))».

«Ребята, вы сделали мой вечер, меня трудно удивить подобным, но у вас получилось, – вторит Сергей. – Ксения вообще красава!!! Какая выдержка, я бы уже давно на чисто русском заговорил, и «дебилка» было бы самым цензурным словом. Ксения, снимаю шляпу!».

«Такого я ещё не видел. Она, видимо, решила, что въехала на дорогу с односторонним движением... Но что ей на это указало? Непонятно. Сразу на ум пришла фраза: дорогих машин напокупали, а водить не купили», – иронизирует Илья.

«Поразила выдержка людей, которые стояли на остановке, – отмечает Елена. – Холодно, и им ехать надо... Но терпеливо стоят и наблюдают за ситуацией. Хотя, с другой стороны, не драться же им».

А Лиана была кратка: «Боже, что я увидела?! Думала, приглючило».

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