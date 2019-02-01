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Спорт
01.02.2019 23:51
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«Зенит» купил у «Рубина» игрока сборной Ирана Сердара Азмуна

Футбольный клуб «Зенит» пополнился вторым новичком за день. Как сообщает 1 февраля официальный сайт петербуржцев, у «Рубина» купили нападающего Сердара Азмуна. Контракт с игроком подписали на 3,5 года.

Сердар Азмун родился 1 января 1995 года в иранском городе Гомбеде-Кавус. В Казани играет с 2012 года. В феврале 2015-го форварда арендовал «Ростов», в составе которого в том сезоне игрок стал серебряным призером чемпионата России. В сезоне 2017/18 вернулся вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым в «Рубин».

В общей сложности за пять с половиной сезонов в России нападающий сыграл в 154 матчах и забил 42 гола. Также выступает за сборную Ирана: 46 матчей и 28 забитых мячей.

По неофициальной информации, трансфер Азмуна обошелся «Зениту» в 12 млн евро. Ранее сине-бело-голубые объявили о другом новичке – колумбийском полузащитнике Вильмаре Барриосе. Хавбек обошелся в 15 млн евро.

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