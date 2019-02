«Чистое разрушение». Зачем Вильмар Барриос в «Зените»

31 января закрывается первая часть трансферного окна футбольной зимы: переходы внутри российского чемпионата возможны до 28 февраля. Совсем недавно мы попрощались с Леандро Паредесем и поприветствовали Ярослава Ракицкого, а теперь рассказываем, кто прибыл в самый северный город-миллионер из Южной Америки.

25-летний Вильмар Энрике Барриос Теран — воспитанник клуба «Депортес Толима» из города Ибаге. Дебютировал за основную команду в 2013 году. Уже через 2 года пошел на повышение: за 2,7 млн долларов перебрался в аргентинскую «Бока Хуниорс» (занятно, но с Паредесем он разминулся в «Боке» буквально на год: в 2014 Леандро переехал из столицы Аргентины в Италии).

Это несомненно не замена по позиции: как мы писали на прощание Паредесу, тот — реджиста, игрок созидающий. Барриос — представитель редкого в нынешнем футболе амплуа «опорник классический», а ля Рино «Носорог» Гаттузо или Игорь «Бурбуль» Денисов. Задачи Вильмара на поле — чистое разрушение.

У Барриоса очень говорящая статистика в последнем Кубке Либертадорес. В этом розыгрыше впервые в истории южноамериканского аналога Лиги Чемпионов УЕФА финал получился чисто аргентинским. Считается, что дерби Буэйнос-Айреса — самое горячее на планете, и в ноябре 2018 года любители футбола увидели очередное подтверждение этому тезису: болельщики «Боки Хуниорс» и «Ривер Плейта», руководствуясь искренней ненавистью друг к другу, сорвали ответный матч финала (финал Кубка Либертадорес состоит из двух матчей), который в итоге состоялся на другом континенте — в Мадриде, потому что безопасность матча в столице Аргентины никто гарантировать не смог. Так вот статистика: 103 перехвата за турнир и 6 заблокированных ударов (2 место за розыгрыш), это очень хороший показатель (обычно удары по воротам блокируют защитники).

Рука об руку с такой решительностью следуют дисциплинарные проблемы: собственно, в мадридском матче финала за вторую желтую карточку Барриос был удален на 2 минуте первого экстра-тайма (основное время закончилось со счетом 1-1). В меньшинстве «Бока Хуниорс» пропустила два мяча, и со счетом 3:1 победу праздновал «Ривер Плейт», родной клуб Себастьяна Дриусси.

За сборную Колумбии Барриос провел 17 матчей, полностью прошел отборочный цикл к чемпионату мира в России-2018 и, к слову, побывал в Мордовии (матч против Японии), Татарстане (VS Польши), Самаре (VS Сенегала), Москве (1/8 финала VS Англии). «Кофейщики» под руководством Хосе Пекермана смогли сравнять счет на 93 минуте матча и довести до серии пенальти, в которой англичане оказались сильнее, преодолев проклятье, существовавшее с 1990 года. В этом матче Барриос боднул полузащитника команды Гарри Саутгейта, за что получил только желтую карточку. Легенда «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл, работавший во время чемпионата мира экспертом на британском ТВ, в прямом эфире требовал удаления колумбийца.

Появление такого футболиста предполагает перестройку «Зенита» в центре поля: первую часть сезона Сергей Семак строил полузащиту без ярко выраженного опорника, и появление Барриоса — а уже понятно, что едет он не на скамейке наблюдать за происходящим, не в том он статусе, – существенно ослабляет позиции Матиаса Краневиттера и Эрнани.

В Инстаграме Барриос скромен: 734 тысячи подписчиков, фотографии или про футбол (матчи-тренировки), или про семью (жена и дочка-младенец, у дочки, к слову, есть собственный Инстаграм), собака — золотистый ретривер. Подписан на профили всех дорогих марок авто, несколько тату-студий, Снуп Дога и Уилла Смита.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»