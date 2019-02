В коллекции Британского музея впервые появилась работа Бэнкси. Это десятифунтовая банкнота с принцессой Дианой

Купюра с принцессой Дианой, которую 15 лет назад создал уличный художник Бэнкси, теперь находится в коллекции Британского музея. Об этом 1 февраля пишет The Guardian.

Издание подчеркивает, что это первая работа Бэнкси в Британском музее. Ее в коллекцию передала организация Pest Сontrol (представляет интересы художника). Банкнота будет храниться в отделе монет и медалей. Заведующий отделом современных денег Том Хоккенхал подчеркнул, что музей давно хотел приобрести эту банкноту, однако специалисты опасали подделок: Бэнкси и сам делал множество копий этой купюры, так что это могли сделать и мошенники.

Kerching! Banksy-note enters @britishmuseum. Di-faced Tenner is artist’s first work to join the collection officially—unlike his 2005 cave painting prank https://t.co/EoY9YCs9jJ pic.twitter.com/CSoPP2hhde