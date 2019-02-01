«Зенит» стал самым популярным российским клубом на YouTube
Страницы двух российских команд попали в рейтинг самых популярных футбольных каналов на YouTube. Топ-25 самых просматриваемых на видеохостинге клубов опубликовал твиттер-канал Deportes&Finanzas 1 февраля.
Канал петербургской команды «Зенит» занял 17-е место в рейтинге, набрав 1,78 млн просмотров. Замкнул список ЦСКА с 1,25 млн просмотров.
📲 TOP 25 football clubs in Europe ranked by #YouTube views during january 19. #SMFL— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 1 февраля 2019 г.
1.@FCBarcelona
2.@ManUtd
3.@LFC
4.@PSG_inside
5.@ManCity
6.@juventusfc
7.@AFCAjax
8.@realmadrid
9.@FCBayern
10.@Arsenal
11.@Fenerbahce
12.@BVB
13.@RealBetis pic.twitter.com/BleCggdvuT
Лидером стала «Барселона» с 18,6 млн просмотров. За ней идут «Манчестер Юнайтед» (18,1 млн) и «Ливерпуль» (14,3 млн).