Российской актрисе Усок грозит срок в американской тюрьме. Её обвинили в незаконной попытке вывезти дочь за границу

Актрису театра и кино Ирину Усок обвинили в незаконной попытке вывезти дочь за пределы США. Об этом сообщает Генеральное консульство России в Нью-Йорке 1 февраля.

По данным ведомства, 18 января россиянку задержали в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. Сейчас Усок находится в исправительном учреждении «Ocean County Jail», расположенном в 110 км от Нью-Йорка.

Власти штата Нью-Джерси предъявили актрисе обвинение в препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца.

Отцом ребёнка, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин. Девочка также имеет и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке.

«По словам И.Усок, отец не был вписан в свидетельство о рождении ребенка. Однако после отъезда актрисы из США он написал заявление в полицию о «похищении» предполагаемой дочери. По имеющейся информации, дочь И.Усок была передана американскими властями сестре предполагаемого отца, так как сам он находился за пределами США. По последним данным, ребенок может находиться в местных органах опеки», — отметили в консульстве.

Россиянке грозит несколько лет тюрьмы. Ирина Усок известна по ролям в фильмах и сериалах «Мама, не горюй!», «Русские в городе ангелов», «Мент в законе», «Марш Турецкого», «Братья Карамазовы», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Вызов», «МУР» есть «МУР». Ранее в СМИ появлялась информация, что в США она влюбилась в американца индийского происхождения.