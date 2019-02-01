Колумбиец Барриос официально перешел в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» объявил о подписании колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса. Как сообщает официальный сайт петербургской команды в пятницу, 2 февраля, игрок подписал контракт на 4,5 года.
Вечером 1 февраля новичок присоединился к команде в Испании после успешного медосмотра и провел первое занятие под руководством Сергея Семака.
Официально: Вильмар Барриос — игрок «Зенита»!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 февраля 2019 г.
Подробности: https://t.co/n1hFU7Pcpa pic.twitter.com/sZnRqFhYFv
Ранее агент игрока рассказал детали перехода Барриоса. «Зенит» приобрел игрока у аргентинского клуба «Бока Хуниорс». По неофициальным данным, сумма сделки составила 15 млн евро.
Справка:
Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В 2016-м перешел в «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира – 2018 в России.