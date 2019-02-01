Колумбиец Барриос официально перешел в «Зенит»

Справка:

Вильмар Барриос родился 16 октября 1993 года. Воспитанник колумбийского клуба «Депортес Толима». В 2016-м перешел в «Боку Хуниорс» за 2,6 млн евро. В текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины. Провел 15 матчей за сборную Колумбии, в том числе на чемпионате мира – 2018 в России.