Россияне смогут в три раза дольше находиться в ОАЭ без визы

С 17 февраля вступает в силу соглашение между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об отмене виз для граждан обеих стран. Об этом 1 февраля сообщается на сайте МИД РФ.

Уже с середины февраля россияне смогут находиться на территории ОАЭ без специальных документов до 90 дней. Ранее этот срок составлял 30 дней.

«В соответствии с соглашением, граждане Российской Федерации и граждане Объединенных Арабских Эмиратов, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней», – говорится в сообщении МИД РФ.

Соответствующее соглашение было подписано в Казани 6 июля 2018 года, напомнили дипломаты.