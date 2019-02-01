«Такие провокации стали типичными в условиях гибридной войны». Книгу Довлатова запретили на Украине из-за Безрукова

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну 13 книг, в которых присутствуют «признаки пропаганды государства-агрессора». Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном 1 февраля.

Причем в список попал, например, сборник произведений Сергея Довлатова издательства «Азбука Аттикус». Украинские цензоры признают, что грехов за Довлатовым перед Украиной не замечено, однако крамолу они нашли в предисловии.

«Эксперты обратили внимание на то, что уже не первый раз российские издатели, выпуская книги авторов, которые ничего общего не имеют с идеями «русского мира», в предисловиях к ним пропагандируют имперскую идеологию и ее апологетов. Такие провокации стали типичными в условиях гибридной войны, которую ведет против Украины Российская Федерация. В частности, предложенная украинским импортерам книга произведений Сергея Довлатова (издательство «Азбука Аттикус») содержит предисловие, в которой пропагандируется известный украинофоб Сергей Безруков, чье имя внесено Министерством культуры Украины в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности», – говорится в сообщении Госкомтелерадио.

Под запрет также попал учебник английского языка для школьников, в оформлении которого нашли «коммунистическую символику или символику государства-агрессора» (в частности, флаги российских вооруженных формирований). Отметим, всего в 2018 году Госкомтелерадио вынесло 97 решений об отказе на ввоз 477 тыс. экземпляров книг.