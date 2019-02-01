«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате». Трамп заявил, что хочет заключить новый «ракетный договор» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор о ракетах малой и средней дальности с Россией. Об этом 1 февраля пишет РБК со ссылкой на Reuters.
«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше [нынешнего]. Конечно, я бы этого хотел», — сказал президент США.
Напомним, заявление прозвучало на фоне приостановки обязательств США по действующему договору о РСМД. Сегодня позицию Америки — со 2 февраля выйти из ДРСМД — поддержало НАТО. Альянс призвал Россию уничтожить ракету 9М729, которая, как считают американцы, нарушает договор.
Справка:
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из соглашения 20 октября 2018 года. Вашингтон потребовал, чтобы Москва вернулась к условиям соглашения в течение 60 дней, иначе действие ДРСМД будет приостановлено. Россия считает эти обвинения ложными. Договор не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
Согласно позиции США, Россия якобы нарушает условия одного из принципиальных договоров холодной войны, поэтому у американцев не остается выбора, кроме как выйти из договора. Ранее Америка потребовал от России уничтожения крылатой ракеты 9М729 комплекса «Искандер-М». В Пентагоне полагают, что ракета имеет дальность действия от 500 километров. В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, эту информацию опровергают.