«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате». Трамп заявил, что хочет заключить новый «ракетный договор» с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый договор о ракетах малой и средней дальности с Россией. Об этом 1 февраля пишет РБК со ссылкой на Reuters.

«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше [нынешнего]. Конечно, я бы этого хотел», — сказал президент США.

Напомним, заявление прозвучало на фоне приостановки обязательств США по действующему договору о РСМД. Сегодня позицию Америки — со 2 февраля выйти из ДРСМД — поддержало НАТО. Альянс призвал Россию уничтожить ракету 9М729, которая, как считают американцы, нарушает договор.